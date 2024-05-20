Путин уволил своего советника Путин освободил Левицкую от должности своего советника

Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Александра Левицкая

Президент РФ Владимир Путин освободил Александру Левицкую от должности своего советника. Она занимала этот пост с 2013 года. Пока неизвестно, чем займется Левицкая после увольнения.

Освободить Левицкую Александру Юрьевну от должности советника президента Российской Федерации, — сказано в указе.

До вступления в должность советника Путина Левицкая была первым замруководителя аппарата правительства РФ, замглавы Минэкономразвития, замминистра здравоохранения и социального развития.

Ранее Путин подписал указ, которым утвердил новый состав правительства. Глава государства назначил на должности новых министров и вице-премьеров. Согласно указу Путина, Денис Мантуров стал первым зампредом правительства. Должности замглавы кабмина заняли Татьяна Голикова, Дмитрий Григоренко, Александр Новак, Алексей Оверчук, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Позже Государственная дума утвердила новый состав кабинета министров. В частности, на должность министра финансов утвержден Антон Силуанов, а министром сельского хозяйства стала Оксана Лут.