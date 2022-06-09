Путин рассказал о двух видах государства

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными заявил, что существует два вида государств: суверенные и колонии. По его мнению, промежуточных вариантов нет.

Безусловно, любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии ни называть, — сказал Путин.

По мнению президента, если страна или группа стран не может принимать самостоятельные, суверенные решение, то тогда она становится колонией. Путин подчеркнул, что именно такие державы не имеют будущего, исходя из исторического опыта.

Если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония. А колония исторических перспектив всё-таки не имеет, шансов выжить в такой жёсткой геополитической борьбе, — пояснил президент.

Глава страны подчеркнул, что эта ситуация не нова и была всегда. По его мнению, удивляться тому, что происходит вокруг не стоит, поскольку России всегда удавалось быть «на острие событий».

А она была всегда (я хочу просто, чтобы это было понятно), не то, что вот мы смотрим, что происходит вокруг нас и с нами, рот открыли: «Ах, ничего себе!» — да так всегда было, понимаете, и всегда Россия оставалась, была на острие происходящих событий, — подытожил свой ответ Путин.

Ранее президент России рассказал о роли современной России. По мнению президента, именно ей выпало «возвращать и укреплять» суверенитет и территории.