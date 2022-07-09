Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с одним из самых главных праздников — Курбан-байрамом. Российский лидер отметил высокую роль мусульманской общины в жизни всей страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Отрадно, что мусульманская община России активно участвует в жизни страны, уделяет неустанное внимание реализации масштабных благотворительных, образовательных, просветительских инициатив, воспитанию подрастающего поколения в уважении к традициям и обычаям предков, — говорится в заявлении Кремля.

Как добавил российский лидер, именно деятельность мусульманской общины играет важнейшую роль в поддержании межнационального мира и согласия в обществе. Праздник Курбан-байрам остается одним из основных в мусульманской вере, он несет в себе особенный смысл, знаменует окончание паломничества к древним святыням, нацелен на объединение людей и сбережение ценностей любви и добра, подчеркнул глава государства.

Российский президент пожелал всем мусульманам в стране крепкого здоровья, всяческих успехов, счастья и благоденствия.

Ранее стало известно, что в Московской области подготовят 11 площадок для жертвоприношений на мусульманский праздник Курбан-байрам. Например, в Дмитровском округе обряды состоятся на ферме в селе Пересветово.