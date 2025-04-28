Путин дал поручение касательно мер поддержки курян Путин поручил проанализировать меры поддержки курян и жителей приграничья

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин дал поручение Совету Федерации совместно с правительством тщательно изучить меры поддержки жителей Курской области и других приграничных территорий. Особое внимание, по его словам, будет уделено своевременному и полному выполнению государственных обязательств перед населением, передает пресс-служба Кремля.

Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми, — заявил глава государства на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Ранее Путин также призвал взять на парламентский контроль реализацию новых национальных проектов. По его словам, у правительства много задач в этой области. Комментируя реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», президент отметил, что работа по формированию комфортной среды для существования в регионах идет активно. Путин добавил, что комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов, где проживают две трети граждан РФ.