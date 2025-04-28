Путин обратился к парламентариям с просьбой по нацпроектам Путин призвал парламентариев взять на контроль реализацию новых нацпроектов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Реализацию новых национальных проектов необходимо взять на парламентский контроль, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Совете законодателей. По его словам, у правительства много задач в этой области. Выступление президента транслировал сайт Кремля.

У правительства, парламента, у регионов и местных органов власти много задач, в том числе по реализации обновленных национальных проектов. Каждый из них прошу взять на парламентский контроль, — подчеркнул Путин.

Ранее президент РФ заявил, что новый нацпроект по космосу должен четко сформулировать ближайшие и долгосрочные цели космической программы России. По словам Путина, программа также обозначит инвестиционные ориентиры для технологических компаний.

Глава государства, комментируя реализацию нацпроекта «Инфраструктура для жизни», отметил, что работа по формированию комфортной среды для существования в регионах идет активно. Путин добавил, что комплексному решению этих задач должна способствовать поддержка опорных населенных пунктов, где проживают две трети граждан РФ.

В марте 252 российских организации получили статус «Партнер национальных проектов России». В рамках Национальной премии «Наш вклад» был признан их вклад в достижение национальных целей и реализацию задач нацпроектов.