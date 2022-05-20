Путин поддержал кандидатуру свердловского губернатора на выборах в сентябре Путин выразил поддержку губернатору Свердловской области

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Глава региона заявил, что в этом году истекает срок его полномочий, и для него принципиально важно видение главы государства, на каком участке ему предстоит работать дальше. Путин выразил надежду, что губернатор продолжит работу на своём посту, поддержав его кандидатуру на предстоящих в сентябре выборах.

Евгений Владимирович, я уже перечислил вещи такого фундаментального характера, где вам и вашей команде удалось добиться положительных результатов, и это создает хорошую базу для дальнейшего развития области, и я желаю вам успехов. Думаю, что вы сможете это сделать в ближайшее время. Поэтому надеюсь, что вы продолжите эту работу, причём в таком же ключе​, — сказал Путин.

Глава государства и губернатор также обсудили такие вопросы, как: объём промышленного производства в регионе, темпы строительства, исполнение бюджета, уровень безработицы.

Куйвашев возглавил Свердловскую область в 2012 году. Тогда губернаторов назначал президент и утверждали региональные депутаты. В 2017 году Куйвашев выиграл выборы, среди его конкурентов был член «Справедливой России» Дмитрий Ионин, который сейчас работает заместителем главы Свердловской области. Этой осенью у Куйвашева истекает срок действия полномочий.

10 мая об уходе с поста губернатора заявили сразу пять действующих глав субъектов РФ — губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, главы Томской области Сергей Жвачкин и Республики Марий Эл Александр Евстифеев. Путин назначил вместо них пятерых врио.

Политолог Сергей Наумов выразил мнение, что отставка пяти губернаторов может быть связана с санкционным давлением. По его словам, сейчас стране нужны эффективные менеджеры, и ротация, вероятно, вызвана возросшей ролью региональных властей.