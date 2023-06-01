Путин поддержал Воробьева на предстоящих выборах губернатора Подмосковья

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Андрей Воробьев

Президент России Владимир Путин поддержал кандидатуру Андрея Воробьева, планирующего осенью переизбираться на пост главы Подмосковья, передает ТАСС. Во время встречи в Подольске Воробьев попросил главу государства поддержать его кандидатуру на очередных выборах губернатора.

Все показатели у вас в норме, по некоторым Московская область является лидером, социально-значимым показателям, поэтому заделы хорошие. Если у вас желание есть и — самое главное — если люди поддерживают, то желаю вам дальнейших успехов, — сказал Путин.

В апреле Воробьев рассказал, что Московская область реализовала большую программу импортозамещения после того, как Запад ввел санкции против России. По его словам, благодаря первым ограничениям в 2014 году, которые затронули продукты питания, Подмосковье смогло усилить продовольственную безопасность и развить агробизнес. Помимо того, власти региона стремятся поддерживать проекты местных бизнесменов и отстающие отрасли.

Глава Подмосковья уточнил, что бизнесменов в регионе поддерживают, выдавая им субсидии, бесплатную землю и компенсации из Фонда федерального и регионального развития. При этом власти следят за разнонаправленным развитием экономики. Воробьев напомнил о программах поддержки электроники и новых технологий. Кроме этого, власти Московской области также уделяют большое внимание развитию логистики и инфраструктуры в регионе.