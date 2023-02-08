Путин пообещал защитить Россию от электромагнитного удара Путин заявил о важности защиты России от электромагнитного удара

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Владимир Путин

Государство должно реагировать на вопросы защиты инфраструктуры страны от воздействия так называемых электромагнитных факторов, заявил президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручения молодым ученым премий в области науки и инноваций за 2022 год. По его словам, руководство страны окажет поддержку ученым, ведущим разработки в этой сфере.

Одним из награжденных является сотрудник 12-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ Иван Фисенко. Его труды касаются разработки и внедрения новой технологии испытаний сложных технических устройств на стойкость и безопасность эксплуатации в условиях воздействия электромагнитных факторов естественного и искусственного происхождения.

Реакция со стороны государства, государственных органов управления должна быть, мы это понимаем. Мы еще вернемся к этому, — сказал Путин.

Ранее китайская газета Baijiahao писала, что Россия располагает оружием, перед которым США бессильны. Речь идет об атомной подводной лодке проекта «Борей», имеющей на борту ракеты, которые американские ПВО перехватить не в состоянии. В публикации отмечается, что АПЛ «Борей» способна погружаться на глубину в 450 м. По этому и ряду других показателей она превосходит американскую субмарину «Огайо». Межконтинентальные ракеты, которыми вооружен «Борей», способны с легкостью преодолеть противовоздушную оборону США с помощью радиолокационных отражателей и средств электромагнитных помех. Кроме того, они могут изменять свою траекторию в полете. Мощь этих ракет способна уничтожить любой город США.