Путин назвал ситуацию с отходами «болевой точкой» для России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Создание системы работы с твердыми бытовыми отходами является одной из «болевых точек» для России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой «Российского экологического оператора» Денисом Буцаевым. По его словам, которые приводит РБК, власти создали целую систему мер поддержки деятельности всех операторов на этом направлении.

Все мы хорошо знаем, что это одна из, можно прямо сказать, болевых точек у нас, которая касается жизни миллионов людей, качества жизни миллионов людей, — подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что речь идет и о социальных и об экономических вопросах одновременно. В свою очередь, Буцаев отметил, что возглавляемая им компания создает систему, которая бы предоставляла возможность гражданам осуществлять общественный контроль над системой.

Ранее Буцаев сообщил, что 74% осведомлённых о мусорной реформе россиян поддерживают её, в целом о ходе реформы осведомлены 68% опрошенных россиян. По имеющимся данным, 48% из указанных 74% оценивают реформу исключительно положительным образом. Оставшиеся 26% респондентов относятся к реализации мусорной реформы скорее положительно. При этом о негативном отношении к изменениям в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) заявили 20% опрошенных, ещё 6% затруднились с ответом.