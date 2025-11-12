Путин и Токаев завершили встречу крепким рукопожатием

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили государственный визит казахстанского лидера в Москву, попрощавшись крепким рукопожатием после гала-концерта в Большом театре. Торжественное мероприятие прошло в рамках Дней культуры Казахстана в РФ с участием ведущих творческих коллективов республики.

Ранее лидеры двух стран подписали декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ был утвержден на торжественной церемонии в Кремле. Главы государств подчеркнули переход отношений Москвы и Астаны на новый уровень союзничества.

До этого президент России поблагодарил иностранного лидера за поддержку русского языка в республике. В Казахстане он признан официальным языком и широко используется населением. Путин отметил удовлетворение статусом русского языка и поддержкой со стороны правительства республики.