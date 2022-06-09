Путин: через 10 лет жизнь в России будет лучше

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными заверил, что жизнь в России станет лучше через 10 лет. По словам президента, качество жизни на территории РФ улучшится, если страна пойдет по пути развития медицины, фармацевтики, квантовых технологий и обработки больших данных. Фрагмент речи Путина опубликовали в Telegram-канале «Смотрим».

Да. А это в конце концов должно привести к повышению качества жизни, — ответил президент на вопрос одного из участников встречи о том, станет ли лучше жизнь в России через 10 лет.

Ранее Путин заявил о необходимости консолидации общества. По его словам, этот процесс может случиться только в том случае, если экономика страны будет устойчивой, но не когда она «хромает, чихает и кашляет».

До этого глава РФ заявил, что существует два вида государств: суверенные и колонии. По его мнению, промежуточных вариантов нет. По мнению Путина, если страна или группа стран не может принимать самостоятельные, суверенные решение, то тогда она становится колонией. Он подчеркнул, что именно такие державы не имеют будущего, исходя из исторического опыта.