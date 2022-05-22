Пушков заявил, что Запад приближает мир к ядерной катастрофе Пушков: Запад толкает мир к началу ядерной катастрофы

Алексей Пушков / Фото Совет Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков заявил, что западные страны слишком увлеклись противостоянием с Россией. В этой конфронтации они уже не замечают, что подталкивают мир к началу ядерной катастрофы, написал он в своём Telegram-канале.

Грань, отделяющая мир от [ядерной] катастрофы, весьма тонкая. Между тем на Западе настолько увлечены противостоянием с Россией, что могут и не заметить приближения к этой грани. Однако заметить уже пора, — подчёркивается в сообщении члена Совфеда.

Пушков считает, что Карибский кризис показал высокую вероятность возникновения конфликта между ведущими ядерными державами современности. И такая ситуация остаётся актуальной. Она имеет черты, схожие с украинским кризисом, уверен сенатор. По его мнению, именно военная помощь Украине все больше втягивает в конфликт США и их союзников по НАТО.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил: никто войны не хочет, но угроза ядерного конфликта существует всегда. Политик добавил, что современная ситуация несколько хуже, чем во времена Карибского кризиса 1962 года. Тогда оппоненты СССР не пытались довести противостояние до точки кипения.