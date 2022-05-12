«Проще простого»: Кадыров о возможной смене власти на Украине Кадыров заявил о готовности поменять власть на Украине, если такой приказ отдаст Путин

Фото Министерство обороны РФ

Поменять власть на Украине не составит труда, если такой приказ отдаст президент России Владимир Путин, заявил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, этот процесс, включающий формирование правительства и правоохранительных органов, может занять какое-то время, но задача вполне выполнимая.

Если будет приказ президента поменять власть на Украине, посадить достойных людей — проще простого. Вообще нет проблем. Если будет поручено, мы это сделаем, — сказал Кадыров.

Он добавил, что действующая украинская власть давно не принимает самостоятельных решений, а лишь исполняет приказы коллективного Запада.

Накануне Кадыров сообщил об освобождении бойцами подразделения «Ахмат» и Народной милиции ЛНР порохового завода «Заря», а также населённых пунктов Южный и Воеводовка. Кроме того, по его словам, под полный контроль российских военных перешли посёлки Факел, Радуга-2, Заря, Заря-1, Мичуринец и Электромонтажник.