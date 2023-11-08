«Престарелая дива»: в Госдуме призвали запретить концерты Пугачевой в РФ Депутат Шолохов призвал запретить концерты Пугачевой в Москве

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Выступления певицы Аллы Пугачевой в Москве стоит запретить, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя сообщения о том, что Примадонна может вернуться на сцену. По его мнению, такие концерты не будут пользоваться большим спросом.

Я не знаю, кому хочется смотреть на престарелую диву. Даже если Пугачева даст концерты в Москве, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом. Если есть какие-то правовые основания, то стоит эти выступления вообще запретить, — сказал Шолохов.

Он отметил, что правоохранители могут провести проверку, на законодательном уровне есть основания, по которым концерты Пугачевой могут быть отменены. Если она позволила себе какие-то высказывания против России, российской армии, то, естественно, последует наказание. Если подобных высказываний не было, то оснований для запрета нет, добавил депутат.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Пугачева может вернуться на российскую сцену в период новогодних праздников. По его данным, продюсеры артистки обновляют ее райдер, а также ищут сессионных музыкантов для предстоящих выступлений. При этом отмечается, что гонорар Пугачевой может вырасти до $500 тысяч, что на $150 тысяч дороже, чем в 2020 году.

Источники отмечают, что в сумму гонорара не входят расходы на проживание, транспорт, а также соблюдение условий райдера. География выступлений артистки ограничивается Кипром и Дубаем. Однако продюсеры могут согласиться на поездку в Москву в том случае, если организаторы мероприятия проведут его тайно — без появления информации в СМИ и съемок.