«Предателей нигде не любят»: в ГД высказались о смерти пилота-перебежчика Депутат Журавлев: предателей вроде пилота-перебежчика Кузьминова нигде не любят

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Максим Кузьминов

Предателей, коим являлся летчик-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший российский вертолет на сторону ВСУ, нигде не любят, заявил депутат Государственной думы Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru. По его словам, жизнь мужчины была под угрозой в любом случае, однако, скорее всего, его «уничтожили сами украинцы», чтобы Кузьминов их не сдал.

Предателей, подобных вертолетчику, перешедшему на вражескую сторону, более того, перегнавшему на Украину еще и боевую машину, нигде не любят. Что касается их жизни в Европе, которая, очевидно, была обещана за предательство, то такие иуды вечно теперь должны ходить, оглядываясь, они будут в любом случае уничтожены, где бы не были, и как бы они тщательно не скрывались. У нас в государстве террористические методы не приветствуются, касаемо этого случая, его скорее всего, уничтожили сами украинцы, потому что для них очень выгодно, чтобы он не сдал, как с ним работали, — констатировал собеседник издания.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Кузьминова «моральным трупом». Таковым он стал еще тогда, уточнил Нарышкин, когда только планировал угон российского вертолета Ми-8.

По данным испанских СМИ, пилот Кузьминов, угнавший военный вертолет на Украину, был, предположительно, застрелен 13 февраля. Его труп с 12 пулевыми ранениями обнаружили в провинции Аликанте. При этом Гражданская гвардия Испании не подтвердила информацию об убийстве Кузьминова, однако представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов подтвердил факт его смерти.

Кузьминов угнал российский вертолет в августе 2023 года. Вместе с ним на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа — бортовой техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов. Они были убиты. Вскоре после угона вертолета в Главном разведуправлении Минобороны Украины признали, что сотрудничали с Кузьминовым.