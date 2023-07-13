Посол осудил реакцию США на укрепление связей между Москвой и Минском Антонов счел лицемерным возмущение США отношениями Москвы и Минска в военно-ядерной сфере

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что возмущение США развитием сотрудничества между Россией и Белоруссией в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики. Такое поведение Белого дома уже не удивляет, отметил он в заявлении, размещенном в Telegram-канале дипмиссии.

Нас давно не удивляет склонность Соединенных Штатов и его союзников выворачивать наизнанку факты и логику. Возмущение администрации развитием российско-белорусского сотрудничества в военно-ядерной сфере лицемерно и не выдерживает критики, — считает дипломат.

По его словам, в коммюнике НАТО говорится, что размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии подрывает стабильность и безопасность в Евро-Атлантическом регионе, но тут же указывается, что ядерное оружие США поддерживает мир в Европе.

При этом Антонов указал на призывы членов Альянса продвинуть ядерные инфраструктуры к границам Союзного государства. По его мнению, действия Москвы служат защите России в условиях развязанной против нее «тотальной гибридной войны».

Ранее председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил NEWS.ru, что размещение тактического ядерного оружия в Прибалтике маловероятно, так как из-за близости к российской границе оно будет находиться под постоянной угрозой поражения. По его словам, лидеры стран — членов НАТО дают Украине такие обещания вместо гарантий, что ее примут в Альянс.