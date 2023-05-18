Посол Антонов напомнил США о «подзабытых» нюансах зерновой сделки Посол Антонов: США забывают о пакетном характере зерновой сделки

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил о том, что США намеренно забывают о пакетном характере черноморской зерновой инициативы и переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Он также добавил, что критика представителей американской администрации в адрес Москвы возмутительна. Слова Антонова опубликованы в официальном Telegram-канале российского диппредставительства.

В Вашингтоне намеренно забывают о «пакетном» характере «стамбульских договоренностей». О заложенных в меморандум Россия — ООН конкретных требованиях, которые не выполняются. <...> «Более того, американцы опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок. Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства — это, мягко говоря, неправда, — заявил посол.

По словам дипломата, из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло 2,5%, при том, что российская продукция месяцами задерживается в портах на Западе, «даже если речь идет о безвозмездных гуманитарных рейсах».

Черноморская зерновая инициатива была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы. 18 марта 2023 года РФ продлила зерновую сделку на 60 дней. Срок ее действия истекает 18 мая.

Зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторую часть представляет меморандум Россия — ООН, он рассчитан на три года и предусматривает снятие блокировок с российского экспорта продовольствия и удобрений, подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и ряд других мер.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет отходить от собственных позиций по соблюдению условий зерновой сделки. Она также напомнила, что обсуждаемые соглашения являются частью пакетной сделки.