«Понимает выбор»: в Госдуме отреагировали на слова Трампа о Крыме Депутат Нестеренко: Трамп понял выбор крымчан и занял здравомыслящую позицию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп понимает исторический выбор крымчан и поэтому занял здравомыслящую позицию по поводу статуса полуострова, заявил РИА Новости депутат Госдумы Юрий Нестеренко. По его словам, желание жителей региона быть частью России зафиксировано результатами референдума и является неоспоримым.

Как сторонник реальной политики, погрузившись глубже в контекст, Трамп понимает исторический выбор крымчан. Он занял здравомыслящую позицию, которая отвечает реальному положению дел, — сказал Нестеренко.

Ранее Трамп заявил, что требование Украины о возвращении Крыма — нелепая просьба. Таким образом он отреагировал на статью аналитика Питера Бейкера в газете The New York Times, в которой он высказался о необходимости отдать полуостров Киеву.

Трамп добавил, что в украинском кризисе виноваты бывшие главы Белого дома Барак Обама и Джо Байден. Он отметил, что конфликт был обречен на провал с самого начала и мог быть предотвращен. Действующий американский лидер уточнил, что теперь он лишь пытается навести порядок в хаосе, который, по его мнению, оставили его предшественники.

До этого президент США подчеркнул, что ситуация для Украины складывается ужасная. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский может потерять всю страну, если не заключит мир.