Помощник Путина рассказал о невостребованности SWIFT для России в будущем Помощник Путина Орешкин заявил, что SWIFT в будущем может не понадобиться России

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Международная межбанковская система совершения платежей SWIFT может оказаться ненужной для России в будущем. По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, которые приводит ТАСС, Москва сделает все возможное для того, чтобы она перестала быть востребованной.

Россия постарается сделать так, чтобы у нее не было необходимости в SWIFT — заявил Орешкин.

В конце мая в Евросоюзе согласовал шестой пакет санкций против России. Один из его пунктов предусматривал отключение от платежной системы SWIFT большого количества российских финансовых организаций.

Экономист Константин Селянин посчитал, что отключение ведущих российских банков от SWIFT скажется на гражданах, так как вырастут цены. Он утверждал, что без этой системы международные расчеты будут медленными, более дорогими и менее защищенными — банки могут вообще отказаться от трансграничных операций, как уже сделали некоторые финансовые организации.