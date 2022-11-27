Помощник депутата Жукова отреагировала на слух о его уходе в Счетную палату Помощница депутата Жукова заявила, что о его переходе в Счетную палату ничего не известно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Жуков

Помощница первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова в беседе с ТАСС заявила, что ничего не знает о его переходе на пост главы Счетной палаты вместо Алексея Кудрина. Ранее информацию о возможной перестановке во власти опубликовало РБК со ссылкой на источники.

Ничего не известно, — ответила помощница.

По данным РБК, кандидатуру Жукова на пост главы Счетной палаты предложил сам Кудрин. При этом один из собеседников издания подчеркнул, что «возможны самые неожиданные решения» со стороны президента России Владимира Путина.

Действующий глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ближайшее время может перейти на работу в «Яндекс», что будет соответствовать интересам и государства, и компании, сообщил ранее ТАСС источник. По его словам, фактическое решение о переходе Кудрина уже принято и может быть формализовано 30 ноября или 14 декабря на одном из пленарных заседаний Совета Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, не стал подтверждать сведения о встрече главы государства и главы Счетной палаты, обнародованные СМИ. Журналисты писали, что встреча состоялась 24 ноября, а главной темой обсуждения были вопросы, которые касаются компании «Яндекс».