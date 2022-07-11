Полянский заявил о продлении Совбезом ООН доставки гумпомощи в Сирию Полянский заявил о продлении на шесть месяцев Совбезом ООН доставки гумпомощи в Сирию

Фото: Juma Muhammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, члены Совета Безопасности ООН договорились продлить действие механизма трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию на шесть месяцев с возможностью продления еще на шесть месяцев, сообщает РИА Новости.

Достигнуто [соглашение о продлении механизма] только что. Голосование будет либо сегодня вечером, либо завтра утром. Заседание еще не назначили. Взяли наши проект фактически — шесть месяцев плюс шесть месяцев, — уточнил первый зам постпреда.

Режим такой доставки грузов из соседних государств принят еще в 2014 году, он действует после ежегодного продления.

Ранее стало известно, что США и Россия могут вступить в конфликт друг с другом в Сирии, поскольку в зоне боевых операций у стран слишком близкий контакт, сообщает обозреватель Бонни Кристиан в статье для Newsweek. Она уточнила, что в Сирии армии обеих стран открыто не враждуют, однако действуют в непосредственной близости друг от друга, порой на стороне противоборствующих сил.