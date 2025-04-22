«Поломанная психика»: раскрыто, зачем европейские наемники вступают в ВСУ Депутат Водолацкий: наемники-террористы вступают в ряды ВСУ ради легких денег

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ВС Украины

Наемники-террористы из стран Европы вступают в ряды украинской армии ради легких денег, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его словам, для службы в ВСУ на Украину приезжают граждане Колумбии, Великобритании и испаноязычных стран.

Последние полгода все больше и больше наемников-террористов из европейских стран прибывают в ряды нацбатальонов Украины. Их огромное количество, 1:1. Это колумбийцы, в монастыре также были и англичане, и испаноговорящие наемники. Сегодня для нелюдей с поломанной психикой, которые являются извращенцами, которые хотят убивать мирных граждан, Украина открыла огромные возможности для реализации своих пагубных наклонностей, и они туда приезжают. И за деньгами, и для того, чтобы максимально удовлетворить свои низменные потребности, — сказал Водолацкий.

Поэтому, по его словам, в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области были наемники, которые в том числе убивали украинских офицеров. Депутат уточнил, что они хотели сдаться в российский плен.

Сегодня во всех нацбатальонах находятся подонки со всего мира. Они помогают [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru) в формировании таких нацбатальонов из тех людей, которые привержены в том числе нацистской идеологии. Они пользуются покровительством и во Франции, и в Польше, в Прибалтике, и в других странах мира, где сегодня посольство Украины уже выполняет роль рекрутинговых агентств. Сегодня консулы, послы занимаются набором наемников и отправляют их рейсами на Украину через Польшу, — добавил Водолацкий.

Ранее стало известно, что Дания хочет отправить наемников на Украину для изучения современного конфликта с задействованием БПЛА. По словам главнокомандующего сухопутными войсками страны Петера Бойсена, Копенгаген планирует направить несколько команд, однако они не будут принимать активного участия в противостоянии с Россией.