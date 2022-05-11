Политолог Сатановский предсказал ядерный взрыв на Украине

Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог Евгений Сатановский назвал выделение $40 млрд на военную помощь Киеву «последним ужином приговорённого перед свиданием с электрическим стулом». По его мнению, после такого «аттракциона неслыханной щедрости» американские руководители устроят на Украине ядерный взрыв средней мощности, пишет «ПолитЭксперт».

Одно понятно: списал Украину американский конгресс. Вчистую списал. Поскольку ничем кроме последнего ужина приговорённого перед свиданием с электрическим стулом такого рода аттракцион неслыханной щедрости быть не может. Прав, наверное, Оливер Стоун. Грохнут на Украине американские начальники что-нибудь ядерное, средней мощности. Вот и решили подсластить это дело напоследок, — предсказал Сатановский.

По его словам, текущая власть в США может пойти на такой шаг, так как американское правительство «помешалось» на новом варианте мировой революции, при которой от России и Китая не должно остаться «и следа». Сатановский назвал Украину «расходным материалом» и подчеркнул, что у неё не осталось никаких шансов уцелеть.

Накануне палата представителей Конгресса США утвердила выделение дополнительного пакета помощи Украине на рекордные $40 млрд. Сумма может включить дополнительные $3,4 млрд на военную помощь и столько же — на гуманитарную. Как считает американист и политолог Дмитрий Дробницкий, Киев никогда не получит $40 млрд «живыми деньгами», поскольку Вашингтон почти никогда не раздаёт средства «наличными».