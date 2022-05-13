Политолог предсказал новые санкции после вступления Финляндии в НАТО Политолог Соловейчик предсказал новые санкции после вступления Финляндии в НАТО

Фото Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финляндии придётся ввести ряд ограничительных мер против России после вступления страны в НАТО, заявил политолог Владимир Соловейчик. Он предположил, что санкции затронут как визовый режим, так и степень закрытости финского общества от РФ, пишут «Невские Новости».

Ничего хорошего для развития взаимоотношений ждать не приходится. Абсолютно очевидно, что вступление в НАТО заставит Финляндию вводить ряд ограничительных мер против нашей страны, против нашего города, наших соотечественников и наших земляков. Это будут меры как визового режима, так и связанные с общей закрытостью финского общества от России, — уточнил Соловейчик.

По его словам, должностные лица в Финляндии уже призывают к выстраиванию стены на границе с Россией. Политолог считает, что после вступления страны в НАТО на её территории появятся американские и английские военнослужащие. Соловейчик предположил, что военные расходы Финляндии увеличатся, а значит, пострадает экономика страны, социальная сфера, отпадёт необходимость в торговле с Россией. По мнению политолога, Хельсинки разорится, если примет решение больше не пускать россиян в страну.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Россия является «важным соседом» для Финляндии, однако из-за событий на Украине и вопросов безопасности в Европе отношения с ней «сложные». Он напомнил, что между двумя странами складывались хорошие отношения во времена правления Горбачёва и Ельцина.