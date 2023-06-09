Песков заявил, что атомная отрасль РФ доказала свои лидирующие позиции Песков: атомная отрасль РФ доказала свои лидирующие позиции на фоне жесточайшей конкуренции

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российская атомная отрасль готова дальше в деле доказывать свои преимущества тем, кто заинтересован в сотрудничестве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, благодаря конкуренции на рынке эта отрасль продемонстрировала свои лидирующие позиции. Так представитель Кремля ответил на вопрос о конкурентоспособности Росатома.

Становление конкурентных преимуществ российской атомной отрасли происходило на мировом рынке в условиях жесточайшей конкуренции. Именно благодаря этому российская атомная отрасль доказала свои лидирующие позиции. Они достаточно крепки, и наша атомная отрасль готова дальше в деле, тем кто заинтересован в сотрудничестве доказывать свои преимущества, — заявил Песков.

Он также сообщил, что недобросовестная конкуренция вызывает у России обеспокоенность, так как целый ряд государств не гнушается ничем в этом вопросе.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список компании, связанные с Росатомом. Речь идет о предприятиях, которые производят современные материалы и технологии, включая лазеры.