Кремль владеет определенной информацией касательно дела о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что пока идет судебный процесс по этому делу, никаких комментариев не будет.
Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да, — сказал представитель Кремля.
Деятельность агентства «Сохнут» связана с репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работой с еврейскими общинами, а также в организации образовательных курсов и программ для молодежи.
Ранее главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнута». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. Также стало известно, что «Сохнут» начало разрабатывать план по релокации московского офиса.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид, комментируя ситуацию вокруг «Сохмута», заявил, что его закрытие станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Израиля и России. По его словам, взаимоотношения с Москвой очень важны, подчеркнув, что в РФ находится большая еврейская община.