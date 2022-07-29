Песков: в Кремле располагают информацией по делу «Сохнута»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Кремль владеет определенной информацией касательно дела о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», приводит РИА Новости слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Он подчеркнул, что пока идет судебный процесс по этому делу, никаких комментариев не будет.

Там все-таки идёт судебный процесс, поэтому мы не можем ничего сейчас комментировать. Просто не имеем права. Мы располагаем определенной информацией, да, — сказал представитель Кремля.

Деятельность агентства «Сохнут» связана с репатриацией в Израиль, помощью репатриантам, работой с еврейскими общинами, а также в организации образовательных курсов и программ для молодежи.

Ранее главное управление Минюста России по Москве обратилось в Басманный суд с иском о ликвидации «Сохнута». По данным СМИ, интерес ведомства к агентству вызван базой данных с личными сведениями будущих репатриантов. Также стало известно, что «Сохнут» начало разрабатывать план по релокации московского офиса.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, комментируя ситуацию вокруг «Сохмута», заявил, что его закрытие станет серьезным событием, которое повлияет на отношения Израиля и России. По его словам, взаимоотношения с Москвой очень важны, подчеркнув, что в РФ находится большая еврейская община.