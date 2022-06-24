Песков уточнил, когда состоится прямая линия с Путиным Песков: прямая линия с Путиным состоится «чуть позже»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин

Идея проведения ежегодной прямой линии президента России востребована, но пройдёт она «чуть позже». Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что мероприятие обязательно состоится.

Прямая линия — она будет обязательно. Она не забыта, более того — востребована, — сказал Песков.

Он отметил, что в настоящее время у главы государства много «более важных мероприятий».

Поэтому — чуть позже. Но это случится обязательно, — заверил представитель Кремля.

Ранее Песков заявлял, что прямая линия с Владимиром Путиным в 2022 году состоится после Петербургского экономического форума. Точная дата пока не определена, отметил он. Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум завершился 18 июня.

В 2021 году прямая линия с президентом прошла 30 июня.

Позднее Песков уточнил, что ежегодной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в июне не состоится.