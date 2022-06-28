Песков рассказал о возможности закончить СВО на Украине за день Песков: действия на Украине закончатся за день, если ВСУ сложат оружие

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боевые действия на Украине могут прекратиться «до конца суток», если Киев прикажет националистам сложить оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, также Киеву необходимо выполнить условия, ранее выдвинутые со стороны России.

Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие, и нужно выполнить условия РФ, — подчеркнул Песков.

Поводом для такого заявления стали слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ходе видеовыступления на саммите G7 выразил надежду, что специальная военная операция России на Украине закончится до начала зимы. Одновременно с этим он попросил у лидеров западных стран предоставить гарантии безопасности и системы противовоздушной обороны для Киева. Зеленский также попросил помощи в вопросе восстановления страны и призвал к содействию в экспорте зерна, одновременно подчеркнув необходимость ужесточения антироссийских санкций.