Песков прокомментировал заявление Белого дома по инциденту в Польше

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление Белого дома об ответственности России за падение ракет в Польше. Он предложил «отмотать назад» и вспомнить о причине всего, что происходит сейчас, приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Американцы говорят в парадигме «если бы не было того-то, то и не было бы этого». Тогда есть смысл отмотать назад. И мы увидим первопричину всего — это НАТО и США во главе, — сказал Песков.

Белый дом накануне выпустил заявление о том, что какими бы не были результаты расследования инцидента с падением ракет в Польше, ответственность, в конечном счете, за это несет Россия, «обстрелявшая Украину ракетами».

Две ракеты упали на территории Польши 15 ноября близ украинско-польской границы. Их обломки попали в зерносушилку, в результате погибли два человека. Изначально в обстреле обвинили Россию, но позже Запад признал, что ракеты были выпущены не российской стороной.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США плевать на результаты расследования инцидента с падением ракеты в польской деревне Пшеводув. Вашингтону, отметила дипломат, всегда есть на кого возложить ответственность по политическим мотивам.