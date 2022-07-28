Договоренностей между Россией и США по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такие сообщения действительно появились, но при обсуждении подобных тем обычно становится известно уже о реализованных договоренностях.
Пока договоренностей в этой области нет, — подчеркнул Песков.
Информацию о том, что глава Госдепа Энтони Блинкен намерен провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым по поводу обмена баскетболистки Грайнер и экс-пехотинца Уилана на российского предпринимателя Виктора Бута, озвучил сам глава американского ведомства.
По его словам, судьба американских граждан и их обмен на россиянина должны стать темой для диалога. В США отметили особую заинтересованность в деле президента США Джо Байдена, который заявил о готовности к «экстраординарным шагам» в деле возвращения американцев. Однако в российском МИД заявили об отсутствии каких-либо официальных обращений по данному поводу.