Песков ответил, изменились ли цели СВО Песков сообщил, что цели СВО остались прежними и заключаются в защите россиян

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Цели спецоперации на Украине не изменились с 2022 года, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что главной задачей СВО остается защита жителей новых регионов на фоне попыток «засасывания Украины в НАТО», передают «Известия».

Они (цели. — NEWS.ru) не изменились. Все они сохраняют свою актуальность. <...> Безусловно, демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими. Ограждение их от прямых ударов, спасение их жизней, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что с 2014 года эти граждане подвергались нападениям со стороны ВСУ. Остановить это и есть цель спецоперации, уточнил политик. Если говорить о более широком видении ситуации, продолжил Песков, то задача заключается в обеспечении безопасности России.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия будет отодвигать ВСУ вглубь украинской территории до тех пор, пока демилитаризованная зона не обеспечит безопасность российских городов. По его словам, нужно защитить гражданское население от обстрелов. Глава государства добавил, что никто не забудет преступлений украинской власти, совершенных против российских граждан.