Омбудсмен РФ осудила удары ВСУ по Херсонской области и ЛНР Москалькова назвала варварскими обстрелы Херсонской области и ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале назвала варварскими обстрелы, которым Вооруженные силы Украины (ВСУ) подвергли Херсонскую область и Луганскую Народную Республику (ЛНР). Она выразила соболезнования родным погибших и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь, — написала Москалькова.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо объявил 9 и 10 июня днями траура в связи с гибелью 22 человек после удара ВСУ по селу Садовое в Голопристанском округе в пятницу, 7 июня. Все массовые и развлекательные мероприятия в эти дни отменили. Сальдо выразил уверенность, что виновные в атаке «будут уничтожены».

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник объявил 8 июня днем траура в память о жертвах обстрела Луганска. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших в результате ракетного удара по жилому району столицы республики. ВСУ 7 июня выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, это были ATACMS. Часть из них удалось перехватить, однако некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру. Согласно последним данным, при обстреле погибли шесть человек.