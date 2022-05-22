«Обыкновенный ослиный хвост»: Захарова оценила «принятие» Киева в НАТО Захарова прокомментировала обещания Вашингтона принять Украину в НАТО

Фото Aleksey Ivanov/TV Zvezda

Официальный представить МИД России Мария Захарова прокомментировала признание экс-послом США в РФ Майком Макфолом лживых обещаний США взять Украину в НАТО. Дипломат припомнила фразу из сказки «по следам Бременских музыкантов, о чём написала в своём Telegram-канале.

«И тут с осла упали его модные иностранные брюки, и все увидели обыкновенный ослиный хвост». Кратко и точно о том, что случилось с бывшим послом США в России Макфолом в ходе интервью, — охарактеризовала ситуацию Захарова.

Речь идёт о вопросе, заданном Макфолу в ходе политических дебатов, об обещаниях Вашингтона принять Киев в НАТо. «Неужели дипломаты врали?», звучал вопрос, на что экс-посол ответил утвердительно и добавил, что так уж устроен реальный мир.

Ранее группа дипломатов из Великобритании побывала на текущей неделе в Молдавии для обсуждения возможных поставок стране вооружения НАТО. Глава МИД страны Лиз Трасс встретилась с главой молдавского МИД Николаем Попеску на полях заседания Комитета министров Совета Европы в Турине.