Небензя рассказал об участии военных с Запада в украинском конфликте Небензя: у России все больше данных о вовлеченности Запада в украинский конфликт

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Василий Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва получает все больше свидетельств, подтверждающих вовлеченность Запада в украинский конфликт. По его словам, которые приводит РИА Новости, речь идет, в том числе об участии в конфликте западных военных специалистов.

Мы в целом получаем все больше свидетельств тому, что западные государства напрямую вовлечены в конфликт не только через накачку Киева вооружениями, но и через прямое участие своих военных специалистов, — подчеркнул дипломат.

Небензя ранее в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН высказал мнение о том, что США и Евросоюз приближают мир к самоубийственному конфликту, наращивая поставки вооружений Украине.

Ранее Василий Небензя заявил, что Москва считает лицемерием отказ Совета Безопасности ООН заслушать доклад омбудсмена Донецкой Народной Республики (ДНР) Дарьи Морозовой. Дипломат обвинил представителей организации в наплевательском отношении к страданиям жителей ДНР.