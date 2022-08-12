Небензя рассказал, что будет с ЗАЭС после ухода российских военных Небензя: после ухода российских военных с ЗАЭС возможна «чудовищная провокация»

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Запорожская АЭС

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что благодаря российским военным удаётся предотвратить катастрофу на Запорожской АЭС. Если они уйдут, Украина может использовать станцию для чудовищных провокаций, отметил он на заседании СБ ООН, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что российские военные охраняют ЗАЭС, день за днём отражая атаки украинского режима.

Благодаря их усилиям пока удаётся защитить ключевые объекты станции и предотвратить ядерную катастрофу. На что способен киевский режим, мы знаем, — сказал Небензя.

Он призвал политиков, предлагающих вывести российские войска, отдавать себе отчёт в последствиях такого шага. Пока безответственность политических элит Европы, поддерживающих Киев, поражает, ведь из-за их позиции оказывается под угрозой безопасность их собственных граждан.

Призываем вас, коллеги, донести до своих лидеров необходимость повлиять на киевский режим и заставить его прекратить безрассудные удары по Запорожской АЭС, которые фактически делают заложниками жителей европейских государств, — указал постпред.

Ранее стало известно, что Василий Небензя заявил: он ждёт от генсека ООН Антониу Гутерриша разъяснений сути предложения о создании периметра безопасности вокруг Запорожской АЭС. Дипломат потребовал пояснений по поводу такого периметра. Также он настаивает на том, что предложенная Гутерришем демилитаризация охраняемой российскими военным АЭС сделает её более уязвимой.