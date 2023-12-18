Названа одна из причин инцидента с гранатами в Закарпатье «Страна.ua»: депутат мог взорвать гранаты в Закарпатье из-за премий главе общины

Фото: t.me/SBUkr

Причиной инцидента с подрывом гранат депутатом сельсовета Сергеем Батриным в Закарпатье стала премия главе общины, сообщает издание «Страна.ua». На опубликованным украинским изданием видео участники конфликта как раз спорят о судьбе денег.

В конце речи Батрина становится понятно, что тот выступает против премий главе общины. Он призвал на сэкономленные деньги купить квадрокоптеры и приборы ночного видения для ВСУ.

Инцидент произошел в Керецковском сельсовете в Мукачевском районе Закарпатья. Батрин пришел на сессию, где обсуждались муниципальные проблемы, с тремя гранатами и взорвал их. Боеприпасы он бросил на пол, после чего они сдетонировали. Одна граната взорвалась у мужчины под ногами. В результате взрывов пострадали 23 человека, в том числе подозреваемый.

Позже стало известно, что один из пострадавших при подрыве гранат скончался в больнице от полученных ранений. При этом у мужчины до этого ампутировали ногу.

Ранее в Москве ученик третьего класса принес в школу боевую гранату, которую он украл у своего отца. Ребенка с опасным предметом заметили сотрудники школьной администрации. В ходе осмотра квартиры отца школьника полицейские обнаружили большое количество боеприпасов времен Великой Отечественной войны, в том числе немецкие гранаты и мины. По факту случившегося провели проверку.