Назван кандидат на пост замглавы комитета Госдумы по безопасности Замглавы комитета Госдумы по безопасности может стать участвовавший в СВО на Украине депутат от Чечни Делимханов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Адам Делимханов

Пост заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции может занять депутат ГД от Чечни Адам Делимханов, член фракции «Единая Россия», следует из проекта постановления, внесенного комиссией по регламенту в нижнюю палату парламента. Сейчас он является членом этого комитета. Делимханов принимал участие в специальной военной спецоперации на Украине.

Избрать депутата Государственной думы Делимханова Адама Султановича первым заместителем председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции, — говорится в документе.

Постановление будет рассмотрено на заседании Госдумы 7 июня. Оно уже прошло правовую экспертизу и рассмотрено комиссией по регламенту. Сейчас комитет по безопасности возглавляет Василий Пискарев, его первыми заместителями являются Рахим Азимов, Юрий Афонин, Андрей Луговой и Михаил Старшинов.

26 апреля президент России Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России за «мужество и героизм», проявленные во время спецоперации на Украине. В марте глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что парламентарий принимает личное участие в боевых действиях на Украине.