Нарышкин заявил, что Польша пытается скрыть посягательство на земли Украины

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сергей Нарышкин

Польша пытается замаскировать свою экспансию на Западную Украину с помощью пропаганды, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Он отметил, что сейчас Варшава поручила «мозговым центрам» и СМИ развернуть медийную кампанию, которая опровергнет «неуместные слухи» и заметет следы польских властей по направлению к укреплению своих позиций на Украине, передает РИА Новости.

В Польше надеялись на то, что когда конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, стороны будут вынуждены признать «польскую экспансию» как свершившийся факт. Теперь из-за утечки чувствительной информации польское руководство вынуждено снимать озабоченности, звучащие от товарищей по НАТО и ЕС, — сказал Нарышкин.

По его словам, Варшава надеялась, что в период напряженной геополитической ситуации Москва, Вашингтон и Киев не заметят ее посягательства на украинские земли.

Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Киев приступил к официальной сдаче украинской территории властям Польши. Политик подчеркнул, что данный процесс начался после того, как президент Украины Владимир Зеленский наделил поляков особым статусом посредством законодательства.