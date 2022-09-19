Напавшего на росгвардейцев наемника из ЧВК «Вагнер» арестовали на 2 месяца

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В Воронеже на два месяца арестовали наемника из частной военной компании «Вагнер» Андрея Пахомова, который напал на сотрудников Росгвардии в одном из отелей города, передает Telegram-канал Baza. Против него возбудили уголовные дела об оскорблении и применения насилия против представителей власти.

Пахомов был задержан сразу после инцидента в отеле «Мартон», когда он в ходе конфликта нанес удар одному из росгвардейцев, после чего стал их оскорблять в непристойной форме.

Отмечается, что изначально против Пахомова возбудили дело из-за хранения боеприпасов по 222 статье УК РФ. В его автомобиле нашли 476 патронов, которые, по его словам, «завалялись» после командировки в ДНР.

По информации Baza, позднее возбудили еще два дела об оскорблении представителя власти, подпадающего под статью 319 УК РФ, а также по статье 318 УК РФ о применении насилия, предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в суде в Ростове-на-Дону обвиняемый в разбое напал на сотрудника полиции и ранил судебного пристава. Злоумышленник бросился на конвоира с заточкой, обезоружил его и ранил из пистолета судебного пристава. Оба силовика были госпитализированы с серьезными ранениями. Их коллеги оцепили здание суда и обезвредили напавшего до прибытия спецназа.