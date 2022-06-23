МВД объявило в розыск координатора движения «Весна» и экс-сотрудника ФБК

Фото: Соцсети

Богдан Литвин

Петербургский координатор движения «Весна» Богдан Литвин, антивоенная активистка Софья Семенова и бывший сотрудник ФБК (СМИ, исполняющее функции иностранного агента, признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Иван Дроботов объявлены в розыск, передает ТАСС со ссылкой на базу розыска МВД России. По каким именно статьям они разыскиваются, не сообщается.

Литвин Богдан Геннадьевич, 14 мая 1994 года рождения. Семенова Софья Романовна, 14 апреля 2000 года рождения. Дроботов Иван Викторович, 12 декабря 1995 года рождения. Разыскиваются по статье УК РФ, — сказано в базе.

Литвин и Дроботов проходят по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан. В мае суд назначил Дроботову запрет определенных действий, 18 июня он сообщил, что уехал из России. Семенова в ночь на 8 марта сожгла чучела в военной форме, после чего стала фигуранткой уголовного дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).

Ранее МВД РФ объявило в розыск оппозиционного политика и бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова (включён в реестр СМИ-иноагентов). Его подозревают в клевете в адрес предпринимателя Евгения Пригожина.