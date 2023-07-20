«Могут попытаться»: сенатор о возможности выхода судов из портов Украины Цеков допустил попытку вывести из портов Украины суда после краха зерновой сделки

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Попытка вывести суда из украинских портов после закрытия гуманитарного коридора в Черном море сопряжена с риском, заявил сенатор Сергей Цеков в комментарии NEWS.ru. Однако, по его словам, такой сценарий исключать нельзя.

Суда могут попытаться выйти из портов, но для них это будет нести определенный риск, учитывая, что они практически беззащитны. Я думаю, что суда смогут выйти лишь тогда, когда получат полные гарантии безопасности как со стороны Украины, так и нашей. Сейчас они вряд ли будут так рисковать, — сказал Цеков.

По его словам, в практике судоходства существуют прецеденты, когда определенные структуры помогают экипажам, которые по стечению обстоятельств были вынуждены надолго задержаться в порту. Как уточнил сенатор, прежде всего, этим вопросом должны заниматься владельцы судов.

Они ведь понимали, что торговая сделка может прекратиться и должны были страховаться на этот случай, но они рискнули и теперь будут думать, как решать возникшие проблемы с судами, — продолжил сенатор.

Говоря о ситуации вокруг зерновой сделки, он напомнил, что причиной краха договоренностей было несоблюдение условий, выдвинутых Москвой. В то же время он допустил заключение нового соглашения, если западные страны учтут свою ошибку.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что Москва будет считать потенциальными перевозчиками военных грузов все суда, направляющиеся на Украину через Черное море. Решение было принято после прекращения работы гуманитарного коридора для вывоза зерна.