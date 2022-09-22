Мишустин поручил проинформировать россиян о порядке частичной мобилизации

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и Минобороны РФ заняться вопросами информирования россиян о частичной мобилизации. По его словам, которые приводит РИА Новости, информирование является важной составляющей кампании, объявленной президентом России.

Прошу моего заместителя Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с министерством обороны и другими заинтересованными ведомствами в кратчайший срок организовать эту работу с использованием имеющихся информационных ресурсов, в том числе «объясняем.рф», — сказал Мишустин.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% от имеющихся резервов.

Ранее представитель одного из московских военкоматов разъяснил, что любые мобилизационные мероприятия в России проводятся исключительно посредством доставки именных повесток. Даже если у человека уже имеется мобилизационное предписание в военном билете, он все равно может быть призван исключительно по повестке.