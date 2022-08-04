Минпромторг скорректировал перечень параллельного импорта Минпромторг внес в список параллельного импорта косметику и исключил из него Renault

Фото: Евгений Липовицкий/NEWS.ru

Renault Duster

Минпромторг России исключил французский автомобильный бренд Renault из списка параллельного импорта, соответствующий приказ опубликован на сайте правовой информации. Компания была исключена из перечня ввиду того, что «АвтоВАЗ» обязался обеспечить гарантийное обслуживание данной фирмы на территории РФ.

Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка ПИ (параллельного импорта. — NEWS.ru), поскольку АО «АвтоВАЗ» принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями, — написано в документе министерства.

Кроме того, важные изменения коснулись косметических и парфюмерных брендов. Так, в список параллельного импорта попали Redken, Lancome, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino и Armani.

Помимо этого, к ввозу была разрешена продукция компаний Castrol, Liqui Moly и Datsun. Также расширились позиции по ввозу реагентов и расходных материалов к оборудованию для лечения рака.

12 июля Минпромторг РФ скорректировал перечень товаров для параллельного импорта, в частности, в список попал бренд LEGO. При этом из перечня исключили продукцию Duracell, Wilo и Merries. Также изменения коснулись ряда парфюмерных и косметических средств, станкоинструментальной продукции и аккумуляторов.