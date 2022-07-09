Минобороны РФ: ВКС уничтожили более 30% военных бригады ВСУ возле Соледара

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Примерно треть военнослужащих 72-й бригады ВСУ была уничтожена в результате удара российских ВКС по артиллерийскому дивизиону украинских войск в районе Соледара, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве также отметили, что удалось вывести из строя значительное количество артиллерийских орудий ВСУ.

В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Соледар уничтожено более 30 процентов военнослужащих и выведена большая часть артиллерийских орудий, — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили более 75 националистов, а также около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе населенного пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ.

Самолеты Су-35с и МиГ-31бм ВКС России сбили два Су-25 ВВС Украины в районах населенных пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 украинских БПЛА в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике.