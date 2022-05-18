Минфин назвал альтернативу системам Visa и MasterCard

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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия разработала альтернативу международным платёжным системам Visa и MasterCard в виде национальной системы «Мир». Об этом глава ведомства сообщил, выступая на лекции в рамках марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание». Кроме того, он отметил важность Национальной системы платёжных карт (НСПК), пишут «Известия».

Решение Центрального банка, решение руководства страны о создании такой альтернативы Visa и MasterCard абсолютно сработало. Мы это с вами видим, — отметил министр.

С мнением Силуанова согласен и доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко.

Для российской территории карты «Мир» стали реальной альтернативой, — сказал экономист.

При этом он отметил, что применение карт «Мир» за пределами России пока «очагово очень ограничено».

Ранее появилась информация, что некоторые турецкие онлайн-сервисы перестали проводить транзакции по картам российской платёжной системы «Мир» в связи с санкциями стран Запада против России. Отмечается, что принимать соответствующие карты перестали авиаперевозчик Turkish Airlines и онлайн-магазин TT-Turk.