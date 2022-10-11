МИД России: власти США сами загнали себя в изоляцию Замглавы МИД России Рябков: администрация США сама загнала себя в изоляцию

Фото: EPA/TASS

Сергей Рябков

Администрация Соединенных Штатов Америки сама загнала себя в изоляцию, вводя против России новые санкции, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Вашингтон каждый раз объявляет о масштабных ограничениях в отношении Москвы, однако они должным образом не работают.

Американская администрация сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции. <...> Разорвать в клочья нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию. <...> Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та не изменит поведение, — считает Рябков.

По его словам, Россия готова продолжить диалог с США, однако он должен строиться на взаимном уважении. Также стороны должны учитывать взаимные интересы.

30 сентября США ввели новый пакет санкций в отношении России. В него вошли десятки физических и юридических лиц, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину, законодателей и представителей ВПК.

В общий санкционный список добавлены АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы», ЗАО «Модуль», ООО «Новострим», «Радиоавионика», ОАО «Светлогорскхимволокно» и другие предприятия, а также связанные с ними лица.

Кроме того, под новые ограничения попали вице-премьер России Александр Новак и члены Совета Федерации. Также в санкционный список включены члены семей министра обороны Сергея Шойгу, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.