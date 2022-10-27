Замглавы МИД РФ: дружба между Москвой и Баку нерушима Замглавы МИД РФ Грушко: дружба между Москвой и Баку нерушима

Фото: kremlin.ru

Ильхам Алиев и Владимир Путин

Российско-азербайджанское сотрудничество поставлено на прочную основу, заявил NEWS.ru заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в кулуарах XV Веронского Евразийского форума, который проходит в Баку. Он также отметил, что накануне имел возможность присутствовать на концерте Игоря Моисеева, что также является знаковым событием, которое свидетельствует о нерушимой дружбе России и Азербайджана.

Москва положительно оценивает армяно-азербайджанское сотрудничество. Мы стратегические партнёры, между сторонами были подписаны документы, которые открыли новую страницу в наших отношениях. Сегодняшний форум показывает, что у нас огромное количество сопрягаемых интересов. Наше сотрудничество поставлено на прочную основу, в том числе особо важно взаимопонимание между экономическими операторами двух стран и не только в нефтегазовой сфере. Вчера мы имели возможность присутствовать на концерте Игоря Моисеева, что также является знаковым событием, которое свидетельствует о нерушимой дружбе России и Азербайджана, — сказал Грушко.

Ранее председатель совета директоров российской компании «Газпром» Виктор Зубков, поднимая вопрос выгоды для России, Турции, Азербайджана и Европы создание газового хаба на территории турецкого государства, напомнил об отношениях между Москвой и Баку. По его словам, Азербайджан всегда был союзником России.