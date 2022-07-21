МИД призвал параллельно решать проблемы экспорта зерна из России и Украины Замглавы МИД РФ Руденко: проблемы поставок российского и вывоза украинского зерна должны решаться параллельно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вопросы экспорта российского и вывоза украинского зерна должны решаться параллельно, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет «Интерфакс». Он отметил, что урожай с одной только Украины не решит продовольственный кризис. Без поставок российского зерна и удобрений «будет сложно рассчитывать на продвижение в этом вопросе», продолжил он.

Мне кажется, это было бы логично. Эти два вопроса должны решаться параллельно, поскольку если мы говорим о продовольственном кризисе, то не думаю, что только поставками украинского зерна эту проблему можно каким-то образом решить, — сказал Руденко.

Он добавил, что переговоры по вывозу украинского зерна продолжаются в видеоформате и идут «достаточно динамично», поэтому в ближайшее время вопрос может решиться. Также Руденко заявил, что параллельно РФ ведет разговор по российскому продовольствию с ООН.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом положительно оценил усилия Анкары для решения проблемы с вывозом украинского зерна из черноморских портов. Глава государства отметил, что не все вопросы по этой теме решены, но переговоры сдвинулись с мертвой точки. Путин также поблагодарил Эрдогана за посредничество в предоставлении площадки для переговоров.