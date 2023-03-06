Международная организация признана нежелательной в России Генпрокуратура признала Transparеncy International нежелательной организацией в РФ

Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность международной НПО Transparеncy International (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), говорится в сообщении ведомства. Было установлено, что деятельность организации «явно выходит за рамки декларированных целей и задач», заявили в генпрокуратуре. Информация о принятом решении направлена в Минюст РФ для внесения соответствующих сведений в перечень признанных нежелательными в России зарубежных неправительственных организаций.

По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности Transparеncy International со штаб-квартирой в Берлине (ФРГ), руководство которой осуществляют граждане зарубежных стран. Установлено, что деятельность данной организации явно выходит за рамки декларированных целей и задач. Формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру, она вмешивается во внутренние дела РФ, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, — говорится в сообщении.

Пополнившая число нежелательных организаций Transparency International основана в 1993 году. Деятельность НПО в основном финансируется правительствами США, Германии и Великобритании.

В январе Генпрокуратура РФ также признала нежелательной деятельность иностранной НПО "Фонд Андрея Сахарова". Позже, в феврале, ведомство признало нежелательной в России незарегистрированную неправительственную литовскую организацию «Лига свободных наций».