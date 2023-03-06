Глава Бурятии взял под опеку семью погибшего на СВО бойца Глава Бурятии Цыденов взял под опеку семью погибшего на СВО бойца

Фото: alexey.tsydenov/vk.com

Алексей Цыденов с семьей погибшего земляка

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял под постоянную опеку семью погибшего в зоне специальной военной операции на Украине земляка в рамках программы «Брат отца». Он стал первым участником социального проекта и теперь помогает жене и дочери бойца 11-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Чингиса Ширапова, сообщает «МК в Бурятии».

У одного нашего земляка осталась жена, которая является сиротой, и дочка Арьяна, которой сейчас год и четыре месяца. В итоге мы, по сути, с Санджидмой и Арьяной стали родственниками, — рассказал Цыденов.

По словам главы Бурятии, он долго обсуждал данное решение с женой, так как опека подразумевает под собой постоянную помощь семьям погибших бойцов. Он отметил, что родственники участников СВО должны быть уверены, что найдутся близкие люди, которые смогут им помочь. В пресс-службе правительства рассказали, что Цынденов вместе с супругой уже посетил жену и дочь Ширапова.

Цыденов провел совещание с главами муниципальных образований по вопросам помощи участникам СВО и членам их семей, в ходе которого предложил запустить в Бурятии социальный проект «Брат отца». Глава региона призвал всех неравнодушных поддержать семьи мобилизованных.

Призываю всех, кому не все равно, кто за страну, — найдите тех, кому нужна ваша помощь и ваше тепло, — заявил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал «засидевшихся в кабинете» чиновников уделить внимание помощи семьям мобилизованных. По словам главы региона, поддержка должна быть командной и качественной.